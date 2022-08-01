"Запорожсталь" просит президента поддержать предприятия ГМК

В "Запорожстали" указывают, что с апреля комбинат работает в среднем на 50% своей мощности из-за сложностей с логистикой и мировой экономической конъюнктуры. Также мировые цены на металлопродукцию и ЖРС падают, и этот тренд сохранится в ближайшие месяцы.

"Существенное снижение уровня производства связано с логистическими проблемами: транспортировка продукции происходит на втрое большее расстояние к портам Европы. Как результат, стоимость перевозки металла по железной дороге выросла в 4 раза. Однако, текущая цена на основную продукцию предприятия, горячекатаный рулон, снизилась почти на треть, и будет падать в течение ближайших месяцев, по прогнозам ведущих аналитических агентств", - подчеркнули на предприятии.

Предприятие убеждено: власти должны принять меры, которые помогут отрасли сохранить производство, а также максимально быстро нарастить его после победы. Ведь речь идет о налогах, рабочих местах и обороноспособности.

"Кризисная ситуация в отрасли и постоянное повышение себестоимости продукции будет иметь долгосрочные последствия как для нашего предприятия, так и для украинской экономики - в виде дальнейшего сокращения промышленного производства и экспорта, что приведет к снижению ВВП, занятости и падению поступлений в госбюджет и снижение обороноспособности Украины. Поэтому считаем, что уже сейчас необходимо принять меры на период военного положения для сохранения производства и его восстановления в дальнейшем", - отметили в "Запорожстали".

Среди таких мер комбинат указывает снижение грузовых железнодорожных тарифов для грузов ГМК на 70% от текущего уровня, меры для увеличения пропуска вагонов в ЕС с текущих 1,9 тыс. на сутки заявленных 3,4 тыс. вагонов, уменьшение стоимости электроэнергии и природного газа для металлургических предприятий, а также освобождение предприятий ГМК от уплаты НДС при импорте сырья и оборудования и установления моратория на экспорт лома на период военного времени.

Напомним, ранее в ОП "Укрметаллургпром" констатировали: отрасль ГМК Украины находится в тяжелейшем кризисе за все время независимости, а потеря предприятий будет означать потерю 10% ВВП, 30% экспортных поступлений и увольнение десятков тысяч работников.

Ранее о кризисе в металлургическом секторе также предупреждали экономисты. Они напомнили, что сектор ГМК обеспечивает около трети валютных поступлений в госбюджет и является одним из крупнейших работодателей в стране, и сейчас он как никогда нуждается в поддержке от государства.