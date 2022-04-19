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"Запорожсталь" начала выплавку чугуна после запуска двух доменных печей

Новина українською →
Вторник 19 апреля 2022 11:29
"Запорожсталь" начала выплавку чугуна после запуска двух доменных печей Фото: "Запорожсталь" начала выплавку чугуна после запуска доменных печей (gmk center)
Автор: Артем Горовенко

Металлургический комбинат "Запорожсталь" начал выплавку чугуна после частичного вывода подразделений из режима горячей консервации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Metinvest Media.

Первая выплавка чугуна осуществлена после раздувания доменных печей №3 и №4. В дальнейшем планируется постепенное восстановление производственных процессов на сталеплавильном и прокатном переделах.

"За всю историю комбината его останавливали и запускали только один раз - после Второй мировой войны. В процессе запуска самая ответственная и сложная операция-это первый выпуск чугуна. Мы сначала его открыли на печи №4, потом на печи №3", - прокомментировал мастер ГП №3 Сергей Москалев.

Сейчас все усилия комбината направлены на обновление логистики для непрерывного получения сырья и отгрузки продукции.

Как отметил старший горновий доменной печи Максим Курелюк, запускать доменные печи после консервации довольно сложно.

"И физически, и потому, что все это мы делаем впервые. Обычно выпуск на доменной печи происходит раз в два часа, сейчас это время вдвое больше. Но эта работа очень важна и нужна. Для экономики очень важна металлургическая промышленность. Поэтому, если есть возможность работать, надо это делать. У нас в Запорожье ситуация стабильная, поэтому нам нужно продолжать работать и запускать производство. Верим в победу и делаем свой вклад в нее", - добавил он.

Помимо расконсервации доменных печей комбинат запустил аглофабрику, в том числе три из шести агломашин по производству агломерата.

Напомним, с начала марта "Запорожсталь" перевели в режим горячей консервации. 25 марта комбинат частично возобновил работу агрегатов цеха холодного проката - дресировочні состояния 1700-1 и 1700-2, а также агрегат продольной резки №5. 6 апреля в работу запустили две доменные печи - №3 и №4.

По итогам 2021 года "Запорожсталь" увеличила выпуск чугуна на 0,1% в сравнении с 2020 годом - до 4,5 млн т. Выплавка стали снизилась на 0,1% - до 3,8 млн т, а производство проката осталось на уровне предыдущего года - 3,2 млн т.

В январе-феврале 2022 года комбинат сократил выпуск проката на 8,7% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года - до 502,4 тыс. т.

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