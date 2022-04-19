"Запоріжсталь" розпочала виплавку чавуну після запуску двох доменних печей

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Metinvest Media.

Перша виплавка чавуну здійснена після роздування доменних печей №3 та №4. Надалі планується поступове відновлення виробничих процесів на сталеплавильному та прокатному переділах.

"За всю історію комбінату його зупиняли та запускали лише один раз - після Другої світової війни. У процесі запуску найвідповідальніша й найскладніша операція - це перший випуск чавуну. Ми спочатку його відкрили на печі №4, потім на печі №3", - прокоментував майстер ДП №3 Сергій Москальов.

Наразі всі зусилля комбінату спрямовані на оновлення логістики для безперервного отримання сировини та відвантаження продукції.

Як зазначив старший горновий доменної печі Максим Курелюк, запускати доменні печі після консервації доволі складно.

"І фізично, і тому, що все це ми робимо вперше. Зазвичай випуск на доменній печі відбувається раз на дві години, зараз цей час удвічі більший. Але ця робота дуже важлива й потрібна. Для економіки дуже важливою є металургійна промисловість. Тож, якщо є можливість працювати, треба це робити. У нас у Запоріжжі ситуація стабільна, тому нам потрібно продовжувати працювати та запускати виробництво. Віримо в перемогу та робимо свій внесок у неї", - додав він.

Крім розконсервації доменних печей комбінат запустив аглофабрику, зокрема три з шести агломашин з виробництва агломерату.

Нагадаємо, з початку березня "Запоріжсталь" перевели в режим гарячої консервації. 25 березня комбінат частково відновив роботу агрегатів цеху холодного прокату - дресировочні стани 1700-1 та 1700-2, а також агрегат поздовжнього різання №5. 6 квітня у роботу запустили дві доменні печі - №3 та №4.

За підсумками 2021 року "Запоріжсталь" наростила випуск чавуну на 0,1% в порівнянні з 2020 роком - до 4,5 млн т. Виплавка сталі знизилася на 0,1% - до 3,8 млн т, а виробництво прокату залишилося на рівні попереднього року - 3,2 млн т.

У січні-лютому 2022 року комбінат скоротив випуск прокату на 8,7% в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року - до 502,4 тис. т.