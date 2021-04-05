"Запорожсталь" будет ежемесячно поставлять 450 тонн кислорода в больницы Запорожья

"Запорожсталь" (входит в группу компаний "Метинвест" Рината Ахметова) получила лицензию на производство медицинского кислорода и готова передавать его бесплатно запорожским больницам. Комбинат рассчитывает поставлять 450 тонн кислорода ежемесячно.

"Пандемия COVID-19 охватившая весь мир - не сдается и каждый день уносит человеческие жизни. Еще в конце 2020 года понимая, какую тяжелейшую нагрузку испытывает наша система здравоохранения, мы приняли решение получить лицензию для производства медицинского кислорода, чтобы в дальнейшем бесплатно передавать его больницам города. Это был достаточно долгий и напряженный процесс, но мы прошли этот долгий путь", - рассказал гендиректор "Запорожстали" Александр Мироненко.

Комбинат начал передачу кислорода в медицинские учреждения Запорожской области со 2 апреля 2021 года.

