"Запоріжсталь" щомісячно поставлятиме 450 тонн кисню в лікарні Запоріжжя

"Запоріжсталь" (входить у групу компаній "Метінвест" Ріната Ахметова) отримала ліцензію на виробництво медичного кисню і готова передавати його безкоштовно запорізьким лікарням. Комбінат розраховує поставляти 450 тонн кисню щомісяця.

"Пандемія COVID-19 охопила весь світ - не здається і кожен день забирає людські життя. Ще наприкінці 2020 року розуміючи, яке важке навантаження відчуває наша система охорони здоров'я, ми прийняли рішення отримати ліцензію для виробництва медичного кисню, щоб надалі безкоштовно передавати його лікарням міста. Це був досить тривалий і напружений процес, але ми пройшли цей довгий шлях", - розповів гендиректор "Запоріжсталі" Олександр Мироненко.

Комбінат почав передачу кисню в медичні заклади Запорізької області з 2 квітня 2021 року.