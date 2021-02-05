На Запорожской ТЭС вновь аварийно отключился один из энергоблоков

На Запорожской теплоэлектростанции произошло аварийное отключение энергоблока №1. О проблемах с электричеством в Энергодаре не сообщается.

Об этом сказано на сайте городского совета Энергодара.

Аварийное отключение произошло в 10:49 из-за неисправности системы охлаждения трансформатора Т-1. Известно также, что ведутся пусконастраивательные работы на энергоблоке №2.

Сейчас на ТЭС работают третий и четвертый энергоблоки. В ДТЭК заявляют, что авария не повлияла на подачу электричества и воды в регионе. Второй энергоблок вскоре должен восполнить мощность, потерянную из-за отключения первого.

Напомним, в среду на Запорожской ТЭС произошла авария с отключением энергоблоков. Из-за этого вечером 3 февраля в Энергодаре и ряде населенных пунктов пропало электричество, а также возникли перебои в подаче воды. Ситуацию исправили к середине четверга.

Также сообщалось, что причину короткого замыкания, которое привело к аварии на Запорожской тепловой электростанции, будет расследовать специальная комиссия.