Причины аварии на Запорожской ТЭС будет расследовать специальная комиссия

Фото: Энергодар (telegram)

Причина короткого замыкания и работы системы защиты на Запорожской ТЭС будет установлена после работы комиссии по расследованию. Начаты пусковые операции по включению блоков станции в сеть.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.

По данным Минэнерго, пусковые операции по включению блоков Запорожской ТЭС в сеть начали в 21:26.

"Блоки ЗаТЭС № 2,3,4 суммарной мощностью 725 МВт отключились под действием технологических защит после отключения воздушной линии 150 кВ и блока автотрансформаторов вследствие короткого замыкания в сети", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 3 февраля Энергодар остался без света и воды. Мэр города сообщил, что электричество пропало из-за аварии на Запорожской ТЭС. Позже в сети опубликовали видео пожара на Запорожской ТЭС.

По словам глава города, две электроподстанции "Луч" и "Водозабор" возобновили работу почти через полчаса после отключения, еще одну подстанцию запустили позже. Чтобы восстановить электроснабжение, пришлось делать аварийное переподключение.

По состоянию на сейчас почти 100 процентов жилых домов Энергодара снова со светом. Полный запуск энергоблоков должен состояться в ближайшие часы.