На Запорізькій ТЕС знову аварійно відключився один з енергоблоків

Фото: Запорізька ТЕС (ДТЕК)

На Запорізької теплоелектростанції сталося аварійне відключення енергоблоку №1. Про проблеми з електрикою в Енергодарі не повідомляється.

Про це сказано на сайті міської ради Енергодара.

Аварійне відключення відбулося в 10:49 через несправність системи охолодження трансформатора Т-1. Відомо також, що ведуться пусконалаштувальні роботи на енергоблоці №2.

Зараз на ТЕС працюють третій і четвертий енергоблоки. У ДТЕК заявляють, що аварія не вплинула на подачу електрики і води в регіоні. Другий енергоблок незабаром повинен заповнити потужність, втрачену через відключення першого.

Нагадаємо, в середу на Запорізькій ТЕС сталася аварія з відключенням енергоблоків. Через це ввечері 3 лютого в Енергодарі та ряді населених пунктів пропало електрику, а також виникли перебої в подачі води. Ситуацію виправили до середини четверга.

Також повідомлялося, що причину короткого замикання, що призвело до аварії на Запорізькій тепловій електростанції, буде розслідувати спеціальна комісія.