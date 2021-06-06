На Запорожской ТЭС отключили энергоблок. Проводят аварийный ремонт

Об этом сообщила пресс-служба Запорожской ТЭС на странице в Facebook .

"Для тепловой генерации свищи на оборудовании не редкое явление, с которым энергетики обычно оперативно справляются. Выход в ремонт энергоблока не повлиял на тепло - и электроснабжение города. Сейчас на Запорожской ТЭС работает энергоблок №3 общей мощностью 200 МВт", - отметили в пресс-службе.

По данным компании "Укрэнерго", по состоянию на сегодня первый энергоблок Запорожской ТЭС находится в аварийном ремонте, а на энергоблоках №2 и №4 проводят текущий ремонт.