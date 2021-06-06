На Запорізькій ТЕС відключили енергоблок. Проводять аварійний ремонт

Запорізька теплоелектростанція (ТЕС) сьогодні вночі відключила енергоблок №1. Енергоблок вимкнули, щоб усунути свищ на ширмі котла.

Про це повідомила прес-служба Запорізької ТЕС на сторінці у Facebook .

"Для теплової генерації свищі на обладнанні не рідкісне явище, з яким енергетики зазвичай оперативно справляються. Вихід в ремонт енергоблоку не вплинув на тепло- і електропостачання міста. Зараз на Запорізькій ТЕС працює енергоблок №3 загальною потужністю 200 МВт", - зазначили в прес-службі.

За даними компанії "Укренерго", станом на сьогодні перший енергоблок Запорізької ТЕС перебуває на аварійному ремонті, а на енергоблоках №2 та №4 проводять поточний ремонт.