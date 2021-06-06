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На Запорізькій ТЕС відключили енергоблок. Проводять аварійний ремонт

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Запоріжжя, Неділя 06 червня 2021 13:15
На Запорізькій ТЕС відключили енергоблок. Проводять аварійний ремонт Фото: Запорізька ТЕС відключила енергоблок №1 (facebook.com/dtekzates)
Автор: Дмитро Левицький

Запорізька теплоелектростанція (ТЕС) сьогодні вночі відключила енергоблок №1. Енергоблок вимкнули, щоб усунути свищ на ширмі котла.

Про це повідомила прес-служба Запорізької ТЕС на сторінці у Facebook.

"Для теплової генерації свищі на обладнанні не рідкісне явище, з яким енергетики зазвичай оперативно справляються. Вихід в ремонт енергоблоку не вплинув на тепло- і електропостачання міста. Зараз на Запорізькій ТЕС працює енергоблок №3 загальною потужністю 200 МВт", - зазначили в прес-службі.

За даними компанії "Укренерго", станом на сьогодні перший енергоблок Запорізької ТЕС перебуває на аварійному ремонті, а на енергоблоках №2 та №4 проводять поточний ремонт.

Нагадаємо, у лютому на Запорізькій ТЕС аварійно відключився перший енергоблок. Аварійне відключення сталося через несправність системи охолодження трансформатора Т-1.

Це аварійне відключення сталося через кілька днів після того, як аварія на Запорізькій ТЕС залишила без електропостачання Енергодар та ряд населених пунктів.

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