На Запорізькій ТЕС відключили енергоблок. Проводять аварійний ремонт
Запорізька теплоелектростанція (ТЕС) сьогодні вночі відключила енергоблок №1. Енергоблок вимкнули, щоб усунути свищ на ширмі котла.
Про це повідомила прес-служба Запорізької ТЕС на сторінці у Facebook.
"Для теплової генерації свищі на обладнанні не рідкісне явище, з яким енергетики зазвичай оперативно справляються. Вихід в ремонт енергоблоку не вплинув на тепло- і електропостачання міста. Зараз на Запорізькій ТЕС працює енергоблок №3 загальною потужністю 200 МВт", - зазначили в прес-службі.
За даними компанії "Укренерго", станом на сьогодні перший енергоблок Запорізької ТЕС перебуває на аварійному ремонті, а на енергоблоках №2 та №4 проводять поточний ремонт.
Нагадаємо, у лютому на Запорізькій ТЕС аварійно відключився перший енергоблок. Аварійне відключення сталося через несправність системи охолодження трансформатора Т-1.
Це аварійне відключення сталося через кілька днів після того, як аварія на Запорізькій ТЕС залишила без електропостачання Енергодар та ряд населених пунктів.