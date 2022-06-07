Над Запорожской областью сбили российскую ракету

"Сегодня утром многие запорожцы слышали взрыв. Хочу вас успокоить, это сработали силы нашей ПВО. Около 07:30 украинские военнослужащие сбили вражескую ракету в Запорожской области', - написал он.

Напомним, вчера Вооруженные Силы Украины сбили над территорией Полтавской области вражескую ракету.

Добавим, утром 5 июня Киев подвергся ракетному обстрелу. Удары были нанесены по территории Дарницкого вагоноремонтного завода (ДВРЗ). В результате удара были повреждены цеха, а один человек получил ранения.

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