В Запорожской области завершились основные ремонтные работы на трассе "Запорожье-Донецк"

В Запорожской области завершились основные ремонтные работы на почти 19-километровом участке трассы Н-15 "Запорожье-Донецк" - от реки Верхняя Терса через пгт Новониколаевка до черты с Днепропетровской областью. Там уже устроен верхний слой дорожного покрытия и обеспечен основной проезд по трассе.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Службу автомобильных дорог в Запорожской области.
Дорогу отремонтировали по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".
"Сейчас продолжаются работы по обустройству остановок общественного транспорта, автопавильонов и обустройству мест отстоя крупногабаритного транспорта и укреплению обочин. Впереди выполнение работ по обеспечению безопасности дорожного движения: установка барьерного ограждения, новых дорожных знаков и нанесение дорожной разметки", - говорится в сообщении.
Напомним, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в 2021 году в Украине планируют отремонтировать и построить 4,5 тыс. км национальных и 2 тыс. км местных дорог.