У Запорізькій області завершились основні ремонтні роботи на трасі "Запоріжжя-Донецьк"

У Запорізькій області завершились основні ремонтні роботи на майже 19-кілометровій ділянці траси Н-15 "Запоріжжя-Донецьк" - від річки Верхня Терса через смт Новомиколаївка до межі з Дніпропетровською областю. Там уже влаштований верхній шар дорожнього покриття і забезпечений основний проїзд трасою.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Службу автомобільних доріг у Запорізькій області.
Дорогу відремонтували за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".
"Наразі тривають роботи з облаштування зупинок громадського транспорту, автопавільйонів та влаштування місць відстою великогабаритного транспорту та укріплення узбіч. Попереду - виконання робіт із забезпечення безпеки дорожнього руху: встановлення бар’єрної огорожі, нових дорожніх знаків та нанесення дорожньої розмітки", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" у 2021 році в Україні планують відремонтувати та збудувати 4,5 тис. км національних та 2 тис. км місцевих доріг.