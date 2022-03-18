UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Запорожской области заработал онлайн-сервис поиска переселенцев: как пользоваться

Фото: в Запорожской области заработал онлайн-сервис поиска переселенцев (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Запорожской области начал работу интернет-ресурс, на котором можно найти данные о переселенцах. Речь идет о тех лицах, которые были зарегистрированы в областном центре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Запорожской ОГА.

"В связи с перемещением большого количества беженцев из районов активных боевых действий, в Запорожской области начал работу интернет-ресурс, на котором можно найти сведения о переселенцах, которые были зарегистрированы в областном центре", - говорится в сообщении.

Воспользоваться онлайн-сервисом по ссылке.

В ОГА обращают внимание, что он работает в тестовом режиме. Поскольку данные о лицах, зарегистрировавшихся при въезде в Запорожье могли быть записаны неточно, предлагается при осуществлении поиска пробовать вводить несколько вариантов написания ФИО.

"Для начала поиска необходимо ввести от 4 символов ФИО переселенца", - уточняют в сообщении.

Напомним, за 17 марта гуманитарными коридорами из зоны боевых действий вывезли 3 810 человек. Отдельно, 2 000 жителей Мариуполя добрались до Запорожья, где имеют возможность получить помощь.

Война России против Украины продолжается уже 23-й день. Подробнее о том, что происходит в стране - читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольэвакуацияЗапорожская областьВойна России против Украины