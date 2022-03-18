В Запорожской области заработал онлайн-сервис поиска переселенцев: как пользоваться

"В связи с перемещением большого количества беженцев из районов активных боевых действий, в Запорожской области начал работу интернет-ресурс, на котором можно найти сведения о переселенцах, которые были зарегистрированы в областном центре", - говорится в сообщении.

Воспользоваться онлайн-сервисом по ссылке.

В ОГА обращают внимание, что он работает в тестовом режиме. Поскольку данные о лицах, зарегистрировавшихся при въезде в Запорожье могли быть записаны неточно, предлагается при осуществлении поиска пробовать вводить несколько вариантов написания ФИО.

"Для начала поиска необходимо ввести от 4 символов ФИО переселенца", - уточняют в сообщении.

Напомним, за 17 марта гуманитарными коридорами из зоны боевых действий вывезли 3 810 человек. Отдельно, 2 000 жителей Мариуполя добрались до Запорожья, где имеют возможность получить помощь.

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