СБУ закрыла дело о госизмене Портнова

Фото: Андрей Портнов (portnov.com.ua)

У прокуратуры нет производств, где фигурировал бы Портнов

Уголовное производство о государственной измене Андрея Портнова, бывшего советника экс-крезидента Украиы Виктора Януковича, закрыто. Об этом передает РБК-Украина со посиланнямна Telegram-канал Портнова.

Он отметил, что дело закрыто Службой безопасности Украины. В подтверждение своих заявлений Портнов обнародовал письма из прокуратуры Крыма и от СБУ.

Прокуратура АРК в частности сообщила адвокату Портнова, что 15 августа уголовное производство по признакам совершения уголовного правонарушения по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса (государственная измена) "закрыто в связи с отсутствием в деянии состава уголовного преступления".

Также прокуратура не имеет производств в отношении Портнова, в которых он имел процессуальный статус подозреваемого или обвиняемого.

А в письме СБУ к адвоката Портнова отмечается, что ему не сообщали о подозрении и в розыск экс-советника Януковича тоже не объявляли.

Напомним, Главное управление Службы безопасности Украины в Крыму в июле 2019 года объявило о проведении расследования дела о госизмене, в рамках которого проверялась причастность Портнова к подготовке документов, которые способствовали оккупации Крыма.