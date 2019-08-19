У Запорізькій області затримали бойовиків з угрупування "Стрєлкова"

Фото: затримання бойовика "ДНР" (www.facebook.com/SecurSerUkraine)

Чоловік переховувався в Україні від так званої "поліції ДНР"

У Запорізькій області співробітники Служби безпеки України затримали бойовиків терористичної організації "Донецька народна республіка". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Наголошується, що до квітня 2014 року чоловік відбував термін в одній з в'язниць Донецької області за скоєння тяжкого злочину, після чого був звільнений в обмін на вступ до лав бойовиків.

"Чоловік був стрільцем в групі під керівництвом Гиркина (Стрєлкова), де брав активну участь у захопленні адміністративних будівель Слов'янська, постачання з Росії на територію Донецької області зброї і боєприпасів, виконував завдання по коригуванню артилерійських обстрілів сил антитерористичної операції, а також зі зброєю в руках протистояв Збройним Силам України", - йдеться в повідомленні

У 2017 році так звані правоохоронні органи "ДНР" оголосили бойовика в розшук за розбій. З кінця липня 2019 року чоловік переховувався у родичів на території Запорізької області, де і був затриманий представниками СБУ.

Бойовика звинувачують у порушенні ст. 258-3 Кримінального кодексу України, а саме створення терористичної групи чи терористичної організації. На даний момент вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Ігор Гиркин (Стрільців) у квітні 2014 року керував захопленням Слов'янська, розпочавши таким образів війну на Донбасі. Був першим міністром оборони так званої "ДНР". У серпні 2014 року виїхав назад до Росії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві СБУ затримала бойовика "ДНР", який, розчарувавшись в ідеалах бойовиків, переїхав жити в Київську область. Його звинувачують у створення терористичної групи чи терористичної організації.

Також повідомлялося, що СБУ закрила справу про держзраду, в якому фігурував радник екс-президента Януковича Андрій Портнов. Справу закрили у зв'язку з відсутністю у діянні складу кримінального злочину.