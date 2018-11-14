ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В Запорожской области задержали банду действующих и экс-полицейских, которые занимались вымогательством

Новости » Происшествия    14.11.2018 - 15:39
В Запорожской области задержали банду действующих и экс-полицейских, которые занимались вымогательством
Фото: изъятое у злоумышленников (ssu.gov.ua)

Банду возглавлял действующий полицейский

В Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили банду действующих и экс-правоохранителей, которые занимались вымогательством. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, правоохранители разоблачили банду, которую возглавлял действующий полицейский. В банду также входили двое экс-полицейских и еще один сообщник.

"Злоумышленники создали в социальных сетях сайт "знакомств", где размещали объявления о предоставлении подставными лицами интимных услуг. После проведения "встречи" полицейские задерживали "клиента" и требовали деньги, угрожая уголовной ответственностью и распространением указанной информации среди родственников", - говорится в сообщении.

Злоумышленники требовали у своих "жертв" от 2 до 5 тысяч долларов. Сейчас задержаны четверо злоумышленников, решается вопрос об объявлении им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что правоохранители задержали банду, которая с требованием выкупа похитила 10 авто в Киеве и области.

СБУ запустила платформу по противодействию кибератакам на выборах 2019 года Полиция открыла дело по факту гибели детей в Запорожской области
Новости Украины Служба безопасности УкраиныЗапорожская область
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь