В Запорожской области задержали банду действующих и экс-полицейских, которые занимались вымогательством

Фото: изъятое у злоумышленников (ssu.gov.ua)

Банду возглавлял действующий полицейский

В Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили банду действующих и экс-правоохранителей, которые занимались вымогательством. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, правоохранители разоблачили банду, которую возглавлял действующий полицейский. В банду также входили двое экс-полицейских и еще один сообщник.

"Злоумышленники создали в социальных сетях сайт "знакомств", где размещали объявления о предоставлении подставными лицами интимных услуг. После проведения "встречи" полицейские задерживали "клиента" и требовали деньги, угрожая уголовной ответственностью и распространением указанной информации среди родственников", - говорится в сообщении.

Злоумышленники требовали у своих "жертв" от 2 до 5 тысяч долларов. Сейчас задержаны четверо злоумышленников, решается вопрос об объявлении им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что правоохранители задержали банду, которая с требованием выкупа похитила 10 авто в Киеве и области.