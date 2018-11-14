У Запорізькій області затримали банду чинних та екс-правоохоронців, які займалися вимаганням

Фото: вилучене у зловмисників (ssu.gov.ua)

Банду очолював діючий поліцейський

У Запорізькій області співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили банду чинних та екс-правоохоронців, які займалися вимаганням. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як зазначається, правоохоронці викрили банду, яку очолював діючий поліцейський. До банди також входили двоє екс-поліцейських та ще один спільник.

"Зловмисники створили в соціальних мережах сайт "знайомств", де розміщували оголошення щодо надання підставними особами інтимних послуг. Після проведення "зустрічі" поліцейські затримували "клієнта" та вимагали гроші, погрожуючи кримінальною відповідальністю і розповсюдженням вказаної інформації серед родичів", - йдеться у повідомленні.

Зловмисники вимагали у своїх "жертв" від 2 до 5 тисяч доларів. Наразі затримано четверо зловмисників, вирішується питання щодо оголошення їм про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що правоохоронці затримали банду, яка з вимогою викупу викрала 10 авто у Києві та області.