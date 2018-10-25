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У Запорізькій області на хабарі у 35 тис. гривень затримали секретаря військкомату

Новини » Суспільство    25.10.2018 - 19:14
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Чоловік за ці гроші обіцяв матері призовника допомогти її сину уникнути армії

У Запорізькій області військова прокуратура  затримала секретаря призовної комісії на хабарі у 35 тис. гривень. Про це повідрмляє РБК-Україна із посиланням на військову прокуратуру.

Встановлено, що секретар призовної комісії Василівського районного військкомату вимагав від громадянки Г. цю суму грошей за позитивне вирішення "питання" щодо непризову її сина на військову службу.

Посадовця було викрито за затримано у четвер, 25 жовтня, після одержання обумовленої суми. Наразі секретарю військкомату повідомили про підозру. Також правоохоронці проводять першочергові слідчі дії.

Військовою прокуратурою Запорізького гарнізону планується повідомлення затриманій особі про підозру  отримання хабара у великому розмірі (ч. 3 ст. 368 КК України").

"Готується клопотання щодо обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області", - додали в прокуратурі.

Нагадаємо, минулого тижня у Рівненській області Служба безпеки України затримала на хабарі керівника підрозділу одного з об’єднаних міських військових комісаріатів

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