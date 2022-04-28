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В Запорожской области взорвали железнодорожный мост, которым оккупанты переправляли оружие и топливо

Фото: ЗСУ (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Силы обороны Запорожского края сообщают, что в поселке Акимовка железнодорожный мост, через который оккупанты переправляли вооружение и топливо для техники из Крыма, устал и самоликвидировался.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой Силы обороны Запорожского края.

Это была важная логистическая артерия для оккупантов.

"Местные также сообщают, что мосту помогли "устать" патриоты движения сопротивления, наверняка из Мелитополя, они ежедневно наводят ужас на рашистов, планомерно и хладнокровно их уничтожают. Эти парни и девушки отпрвили уже на концерт "кобзона" более 100 человек заблудившихся", - говорится в сообщении.

Напомним, Вооруженные силы Украины восстановили контроль на населенным пунктом Кутузовка Харьковской области.

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