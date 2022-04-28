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У Запорізькій області підірвали залізничний міст, яким окупанти переправляли зброю та паливо

Новость на русском →
Україна, Четвер 28 квітня 2022 19:39
У Запорізькій області підірвали залізничний міст, яким окупанти переправляли зброю та паливо Фото: ЗСУ (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Сили оборони Запорізького краю повідомляють, що у селищі Якимівка залізничний міст, через який окупанти переправляли озброєння та паливо для техніки з Криму, втомився та самоліквідувався.

Про це пише РБК-Україна з посиланням Сили оборони Запорізького краю.

Це була важлива логістична артерія для окупантів.

"Місцеві також повідомляють, що мосту допомогли "втомитися" патріоти руху опору, напевно з Мелітополя, вони щодня наводять жах на рашистів, планомірно та холоднокровно їх знищують. Ці хлопці та дівчата відпрвили вже на концерт "кобзона" понад 100 осіб заблукалих", - йдеться в повідомленні.У Запорізькій області підірвали залізничний міст, яким окупанти переправляли зброю та паливо

Нагадаємо, Збройні сили України відновили контроль на населеним пунктом Кутузівка Харківської області.

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