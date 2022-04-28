У Запорізькій області підірвали залізничний міст, яким окупанти переправляли зброю та паливо

Сили оборони Запорізького краю повідомляють, що у селищі Якимівка залізничний міст, через який окупанти переправляли озброєння та паливо для техніки з Криму, втомився та самоліквідувався.

Про це пише РБК-Україна з посиланням Сили оборони Запорізького краю.

Це була важлива логістична артерія для окупантів. "Місцеві також повідомляють, що мосту допомогли "втомитися" патріоти руху опору, напевно з Мелітополя, вони щодня наводять жах на рашистів, планомірно та холоднокровно їх знищують. Ці хлопці та дівчата відпрвили вже на концерт "кобзона" понад 100 осіб заблукалих", - йдеться в повідомленні.