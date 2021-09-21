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В Запорожской области второй взрыв за сутки: разнесло здание, есть пострадавший

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Запорожье , Вторник 21 сентября 2021 22:21
В Запорожской области второй взрыв за сутки: разнесло здание, есть пострадавший Фото: в Запорожской области второй взрыв за сутки (zp.npu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Запорожской области взорвался частный дом в результате неосторожного обращения с ним. 71-летний владелец получил телесные ожоги.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Отмечается, что взрыв произошел в результате того как 71-летний владелец дома неосторожно обращался с газовыми принадлежностями.

"В ходе проведенных оперативных мероприятий правоохранители установили, что 71-летний житель города Токмак, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неосторожно обращавшийся с газовым прибором, в результате чего вызвал взрыв газового баллона в хозяйственной постройке на территории своего домовладения", - пишет пресс-служба.

В результате взрыва мужчина получил 65% ожогов тела и повреждения. Пострадавшего немедленно госпитализировали в реанимационное отделение.

Около 20:00 спасатели продолжали мероприятия по ликвидации пожара.

"Предварительно прилегающие дома не повреждены, пострадавших нет", - добавляет пресс-служба.

В Запорожской области второй взрыв за сутки: разнесло здание, есть пострадавшийФото: в одном из частных домов Запорожской области взорвался газовый баллон (фото zp.npu.gov.ua)

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Запорожская область Взрыв
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