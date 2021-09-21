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У Запорізькій області другий вибух за добу: рознесло будівлю, є постраждалий

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Запоріжжя , Вівторок 21 вересня 2021 22:21
У Запорізькій області другий вибух за добу: рознесло будівлю, є постраждалий Фото: у Запорізькій області другий вибух за добу (zp.npu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Запорізькій області вибухнув приватний будинок внаслідок необережного поводження з ним. 71-річний власник отримав тілесні опіки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Зазначається, що вибух стався внаслідок того як 71-річний власник будинку необережно поводився з газовим приладдям.

"В ході проведених оперативних заходів правоохоронці встановили, що 71-річний мешканець міста Токмак, знаходячись в стані алкогольного сп’яніння, необережно поводився з газовим приладдям, в результаті чого спричинив вибух газового балону в господарській будівлі на території свого домоволодіння", - пише пресслужба.

Внаслідок вибуху чоловік отримав 65% опіків тіла й ушкодження. Постраждалого негайно госпіталізували до реанімаційного відділення.

Близько о 20:00 рятувальники продовжували заходи з ліквідації пожежі.

"Попередньо прилеглі будинки не пошкоджені, постраждалих немає", - додає пресслужба.

У Запорізькій області другий вибух за добу: рознесло будівлю, є постраждалийФото: в одному з приватних будинків Запорізької області вибухнув газовий балон (zp.npu.gov.ua)

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Запорожская область Вибух
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