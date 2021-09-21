У Запорізькій області другий вибух за добу: рознесло будівлю, є постраждалий
В Запорізькій області вибухнув приватний будинок внаслідок необережного поводження з ним. 71-річний власник отримав тілесні опіки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.
Зазначається, що вибух стався внаслідок того як 71-річний власник будинку необережно поводився з газовим приладдям.
"В ході проведених оперативних заходів правоохоронці встановили, що 71-річний мешканець міста Токмак, знаходячись в стані алкогольного сп’яніння, необережно поводився з газовим приладдям, в результаті чого спричинив вибух газового балону в господарській будівлі на території свого домоволодіння", - пише пресслужба.
Внаслідок вибуху чоловік отримав 65% опіків тіла й ушкодження. Постраждалого негайно госпіталізували до реанімаційного відділення.
Близько о 20:00 рятувальники продовжували заходи з ліквідації пожежі.
"Попередньо прилеглі будинки не пошкоджені, постраждалих немає", - додає пресслужба.
Фото: в одному з приватних будинків Запорізької області вибухнув газовий балон (zp.npu.gov.ua)