В Запорожской области из-за вражеских обстрелов обесточены 72 населенных пункта

В Запорожской области из-за активных боевых действий зафиксированы проблемы с электроснабжением. По состоянию на утро 14 мая обесточены 72 населенных пункта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.
Отмечается, что из-за повреждения линий без света находится 21 219 абонентов. Вчера специалисты восстановили электроснабжение в селах Новопокровка и Чистополье Пологовского района (290 абонентов).
Кроме того, из-за вражеских обстрелов и захвата оккупантами территорий Запорожской области газоснабжение отсутствует в 88 населенных пунктах (69 975 абонентов). Из-за повреждения магистрального газопровода в Донецкой области возникли проблемы с газом в Бердянском и Мелитопольском районах.
Сейчас восстановление коммунальных коммуникаций продолжаются, однако работы осложняются активными боевыми действиями.
Стоит отметить, что оккупанты постоянно атакуют Запорожскую область, пытаясь захватить больше населенных пунктов.
В частности, 11 мая вражеские силы целый день обстреливали жилые районы и инфраструктуру Камышевашской территориальной общины. Разрушениям подверглись 60 домов.
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