UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Запорожской области из-за вражеских обстрелов обесточены 72 населенных пункта

Фото: в Запорожской области обесточены 72 населенных пункта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Запорожской области из-за активных боевых действий зафиксированы проблемы с электроснабжением. По состоянию на утро 14 мая обесточены 72 населенных пункта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.

Отмечается, что из-за повреждения линий без света находится 21 219 абонентов. Вчера специалисты восстановили электроснабжение в селах Новопокровка и Чистополье Пологовского района (290 абонентов).

Кроме того, из-за вражеских обстрелов и захвата оккупантами территорий Запорожской области газоснабжение отсутствует в 88 населенных пунктах (69 975 абонентов). Из-за повреждения магистрального газопровода в Донецкой области возникли проблемы с газом в Бердянском и Мелитопольском районах.

Сейчас восстановление коммунальных коммуникаций продолжаются, однако работы осложняются активными боевыми действиями.

Стоит отметить, что оккупанты постоянно атакуют Запорожскую область, пытаясь захватить больше населенных пунктов.

В частности, 11 мая вражеские силы целый день обстреливали жилые районы и инфраструктуру Камышевашской территориальной общины. Разрушениям подверглись 60 домов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская областьВойна России против Украины