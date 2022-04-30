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Синельниковский район во второй раз за сутки подвергся ракетному обстрелу

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Днепропетровская область, Суббота 30 апреля 2022 12:25
Синельниковский район во второй раз за сутки подвергся ракетному обстрелу Фото: оккупанты второй раз обстреляли Синельниковский район (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска во второй раз с начала суток атаковали Синельниковский район Днепропетровской области. Ракета попала в старую промзону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Второй "прилет". Снова Синельниковский район. Разрушены здания", - говорится в сообщении.

В результате атаки никто не пострадал, поскольку в заброшенной промышленной зоне никого не было.

Ранее РБК-Украина сообщало об обстрелах Днепропетровской области.

Напомним, что вражеская ракета попала в фермерские склады в Синельниковском районе.

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