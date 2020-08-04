В Запорожской области ускоренными темпами идет ремонт трассы М-18 

В Запорожской области идет ремонт трассы М-18 Харьков - Симферополь - Ялта. Ремонт идет в рамках "Большой стройки" и ведется круглосуточно.

Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook

По его словам, также в Запорожской области продолжается ремонт трассы Н-30 Васильевка - Бердянск - участки возле сел Дмитровка и Красное.

Кроме того, "Укравтодор" начал ремонтные работы на дороге ТТ-04-01 Днепр-Васильковка-Покровское-Гуляйполе-Пологи-Мелитополь. Всего в 2020 году будет отремонтировано 18,4 км дороги в пределах Запорожской области.

Также в Запорожье в рамках национальной программы "Большая стройка" ведется активное строительство мостов. Проект запорожских мостов через Днепр появился в концепции развития города Запорожского городского совета еще в 1997 году.

Планировалось достроить мост до 2010 года за 1,8 млрд грн. В 2014 году строительство остановилось из-за отсутствия финансирования. для этого долгостроя в Запорожье была актуализирована проектная документация, проведены торги в ProZorro, найдено финансирование, смонтирован завод, завезена вся техника.

Напомним, ранее Юрий Голик рассказал о том, как ремонтировалась трасса Запорожье-Мариуполь, и почему ее удалось сдать в рекордные для Украины сроки. До этого за 3 года было отремонтировано всего 70 км этой трассы из 200.

19 июля было принято решение о завершении ремонта оставшихся 130 километров всего за 3 месяца - небывалые ранее темпы для Украины. Все асфальтные работы были закончены за 68 дней.