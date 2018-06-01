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В Запорожской области суд приговорил мужчину к 2 годам тюрьмы за угрозу совершения терактов

НовостиПроисшествия    01.06.2018 - 12:50
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мужчина требовал перечислить ему 50 тысяч гривен

В Запорожской области в четверг, 31 мая, суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы за угрозу совершения терактов на территории Васильевского района области, если ему не перечислят 50 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Так, в апреле правоохранители задержали мужчину, который анонимно позвонил в дежурную часть Васильевского отдела полиции и угрожал совершением терактов на территории вышеупомянутого района, если ему не перечислят указанную сумму денежных средств.

После проведения проверки правоохранители пришли к выводу, что нет оснований считать, что готовится совершение терактов, было начато уголовное производство по факту заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан и уничтожения объектов собственности.

Была установлена ​​личность правонарушителя, которым оказался житель с. Малая Белозерка Васильевского района. 17 апреля Васильевский отдел Энергодарской местной прокуратуры согласовал и вручил мужчине сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса.

"Стороной обвинения в ходе досудебного расследования были собраны исчерпывающие и неопровержимые доказательства вины преступника, учитывая которые, судом вынесен обвинительный приговор, которым лицо признано виновным и приговорено к 2 годам лишения свободы", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее в СБУ сообщили, что Российская Федерация от имени террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ) распространяла информацию о "запланированных терактах" на финале Лиги чемпионов в Киеве.

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Теги публикации: Запорожье, Запорожская область, Суд, Теракт  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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