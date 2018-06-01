У Запорізькій області суд засудив чоловіка до 2 років в'язниці за погрозу вчинення терактів

Чоловік вимагав перерахувати йому 50 тисяч гривень

У Запорізькій області у четвер, 31 травня, суд засудив чоловіка до двох років позбавлення волі за погрозу вчинення терактів на території Василівського району області, якщо йому не перерахують 50 тисяч гривень. Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури.

Так, у квітні правоохоронці затримали чоловіка, який анонімно подзвонив до чергової частини Василівського відділу поліції та погрожував вчиненням терактів на території вищезгаданого району, якщо йому не перерахують вказану суму грошових коштів.

Після проведення перевірки правоохоронці дійшли висновку, що немає підстав вважати, що готується вчинення терактів, було розпочате кримінальне провадження за фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян та знищення об’єктів власності.

Було встановлено особу правопорушника, яким виявився житель с. Мала Білозерка Василівського району. 17 квітня Василівський відділ Енергодарської місцевої прокуратури погодив та вручив чоловіку повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу.

"Стороною обвинувачення у ході досудового розслідування було зібрано вичерпні та беззаперечні докази вини злочинця, з огляду на які, судом винесено обвинувальний вирок, яким особу визнано винною та засуджено до 2 років позбавлення волі", - поінформували у прокуратурі.

Нагадаємо, раніше в СБУ повідомили, що Російська Федерація від імені терористичної організації "Ісламська держава" (ІДІЛ) поширювала інформацію про "заплановані теракти" на фіналі Ліги чемпіонів у Києві.