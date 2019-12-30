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У Запорізькій області зіткнулися вантажівка та легкове авто, є жертви

Новини » Надзвичайні події     30.12.2019 - 15:54
У Запорізькій області зіткнулися вантажівка та легкове авто, є жертви
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Загинули двоє людей

У Запорізький області в результаті зіткнення вантажівки з легковим автомобілем загинули дві людини та ще двоє отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Запорізької області.

Зазначається, що аварія сталася на перехресті автошляху Харків-Сімферополь та дороги, що веде до села Приморського Запорізького району.

Поліцейськими встановлено, що водій автомобіля "ВАЗ-2109", не надавши перевагу в русі, виїхав на перехрестя, та скоїв зіткнення з автомобілем Mercedes-Benz Atego 816L, під керуванням громадянина 1988 року народження.

Внаслідок аварії двоє пасажирів легковика загинули, ще одна пасажирка та водій - госпіталізована до лікарні. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Водія легкового автомобіля, який на момент аварії перебував в стані алкогольного сп’яніння, затримала поліція.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Триває досудове розслідування.

РБК-Україна писало, що на автодорозі Київ-Чоп неподалік села Дорогобуж в Рівненському районі сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якого загинула дитина.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області в дорожньо-транспортній пригоді (ДТП) загинули двоє людей.

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