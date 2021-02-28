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В Запорожской области столкнулись два автомобиля, есть жертвы

Автор: РБК-Украина

В субботу вечером, 27 февраля, в Мелитопольском районе Запорожской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента два человека погибли и еще двое - пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Запорожской области.

Инцидент произошел на автодороге "Харьков-Симферополь" в Мелитопольском районе. Водитель автомобиля Audi А6, двигаясь из Мелитополя в направлении поселка Акимовка, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем Toyota Tundra.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Audi А6 погибли на месте происшествия. Ими оказались мужчины в возрасте 47 и 46 лет с Акимовки.

Водитель и пассажир другого автомобиля, жители Мелитополя в возрасте 52 и 54 года, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Их отвезли в местную больницу.

Правоохранители уже возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности дорожного движения и начали досудебное заседание.

Фото: место ДТП (zp.npu.gov.ua)

Напомним, в Хмельницкой области сотрудник полиции совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие, после чего скрылся с места аварии. Его задержали.

Кроме того, на 40-м километре автодороги Киев-Чернигов возле села Залесье в направлении столицы произошло ДТП с участием пяти транспортных средств. Есть погибшие и травмированные.

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