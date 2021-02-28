В Запорожской области столкнулись два автомобиля, есть жертвы

Инцидент произошел на автодороге "Харьков-Симферополь" в Мелитопольском районе. Водитель автомобиля Audi А6, двигаясь из Мелитополя в направлении поселка Акимовка, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем Toyota Tundra.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Audi А6 погибли на месте происшествия. Ими оказались мужчины в возрасте 47 и 46 лет с Акимовки.

Водитель и пассажир другого автомобиля, жители Мелитополя в возрасте 52 и 54 года, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Их отвезли в местную больницу.

Правоохранители уже возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности дорожного движения и начали досудебное заседание.

Фото: место ДТП (zp.npu.gov.ua)