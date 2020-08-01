В Запорожской области фура столкнулась с легковушкой, 4 погибших

Фото: знак аварийной остановки (РБК-Украина)

Водителя фуры госпитализировали с травмами

В субботу утром, 1 августа, в Запорожской области на трассе Васильевка-Бердянск произошло столкновение легкового авто и фуры. В результате 4 человека погибли и один получил травмы.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля BМW, двигаясь со стороны города Васильевка в сторону Бердянска, во время обгона выехал на встречную дорогу и столкнулся с грузовиком MАN.

"В результате аварии водитель иномарки и три его пассажира: женщины 1997 и 2001 годов рождения и мужчина 1995 года рождения погибли на месте. Водитель грузовика госпитализирован в больницу с телесными повреждениями", - говорится в сообщении.

На месте ДТП организовали объезд транспорта через соседние населенные пункты. Следователи проводят осмотр.

Силовики открыли дело по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в оккупированном Крыму маршрутный микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем, в результате чего погибли 8 человек.

Также РБК-Украина писало, что в Днепропетровской области перевернулся автобус, в результате чего пострадали 15 пассажиров; водитель транспортного средства скрылся с места ДТП.