В Запорожской области в результате обстрела горел частный дом: погибла женщина

В Пологах (Запорожская область) в результате обстрела российскими оккупантами возник пожар в частном доме. В результате погибла женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.

В ОВА добавили, что бои идут вокруг Гуляйполя и по всей линии соприкосновения. На этом участке находится около 13 батальонных тактических групп оккупантов.

Во время обстрела погибла женщина 1972 года рождения. Она получила осколочные ранения несовместимые с жизнью.

Отмечается, что под вражеский обстрел попал одноэтажный жилой дом. Огонь распространился на 70 квадратных метров.

Напомним, в ночь с 3 на 4 мая в Запорожье раздавались взрывы. Позже местные власти объяснили, что сработали системы ПВО.

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