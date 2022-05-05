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В Запорожской области в результате обстрела горел частный дом: погибла женщина

Фото: в родах из-за обстрелов погибла женщина (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

В Пологах (Запорожская область) в результате обстрела российскими оккупантами возник пожар в частном доме. В результате погибла женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.

Отмечается, что под вражеский обстрел попал одноэтажный жилой дом. Огонь распространился на 70 квадратных метров.

Во время обстрела погибла женщина 1972 года рождения. Она получила осколочные ранения несовместимые с жизнью.

В ОВА добавили, что бои идут вокруг Гуляйполя и по всей линии соприкосновения. На этом участке находится около 13 батальонных тактических групп оккупантов.

Напомним, в ночь с 3 на 4 мая в Запорожье раздавались взрывы. Позже местные власти объяснили, что сработали системы ПВО.

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Война России против УкраиныЗапорожская область