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У Запорізькій області внаслідок обстрілу горів приватний будинок: загинула жінка

Фото: у Пологах через обстріли загинула жінка (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

У Пологах (Запорізька область) внаслідок обстрілу російськими окупантами виникла пожежа у приватному будинку. В результаті загинула жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.

Зазначається, що під ворожий обстріл потрапив одноповерховий житловий будинок. Вогонь поширився на 70 квадратних метрів.

Під час обстрілу загинула жінка 1972 року народження. Вона отримала осколкові поранення несумісні з життям.

В ОВА додали, що бої точаться навколо Гуляйполя та по всій лінії зіткнення. На цій ділянці перебуває близько 13 батальйонних тактичних груп окупантів.

Нагадаємо, в ніч з 3 на 4 травня у Запоріжжі лунали вибухи. Пізніше місцева влада пояснила, що спрацювали системи ППО.

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Війна Росії проти УкраїниЗапорожская область