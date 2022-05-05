ru ua
Чт, 05 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Запорожской области в результате обстрела горел частный дом: погибла женщина

Новина українською →
Запорожская область, Четверг 05 мая 2022 09:14
В Запорожской области в результате обстрела горел частный дом: погибла женщина Фото: в родах из-за обстрелов погибла женщина (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

В Пологах (Запорожская область) в результате обстрела российскими оккупантами возник пожар в частном доме. В результате погибла женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.

Отмечается, что под вражеский обстрел попал одноэтажный жилой дом. Огонь распространился на 70 квадратных метров.

Во время обстрела погибла женщина 1972 года рождения. Она получила осколочные ранения несовместимые с жизнью.

В ОВА добавили, что бои идут вокруг Гуляйполя и по всей линии соприкосновения. На этом участке находится около 13 батальонных тактических групп оккупантов.

Напомним, в ночь с 3 на 4 мая в Запорожье раздавались взрывы. Позже местные власти объяснили, что сработали системы ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Запорожская область
NEWS
70-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
70-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Война, мобилизация и эскалация. Чего ждать от Путина на 9 мая
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Война, мобилизация и эскалация. Чего ждать от Путина на 9 мая