ru ua
Чт, 05 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Запорізькій області внаслідок обстрілу горів приватний будинок: загинула жінка

Новость на русском →
Запорізька область, Четвер 05 травня 2022 09:14
У Запорізькій області внаслідок обстрілу горів приватний будинок: загинула жінка Фото: у Пологах через обстріли загинула жінка (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

У Пологах (Запорізька область) внаслідок обстрілу російськими окупантами виникла пожежа у приватному будинку. В результаті загинула жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.

Зазначається, що під ворожий обстріл потрапив одноповерховий житловий будинок. Вогонь поширився на 70 квадратних метрів.

Під час обстрілу загинула жінка 1972 року народження. Вона отримала осколкові поранення несумісні з життям.

В ОВА додали, що бої точаться навколо Гуляйполя та по всій лінії зіткнення. На цій ділянці перебуває близько 13 батальйонних тактичних груп окупантів.

Нагадаємо, в ніч з 3 на 4 травня у Запоріжжі лунали вибухи. Пізніше місцева влада пояснила, що спрацювали системи ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Запорожская область
NEWS
70-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
70-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Війна, мобілізація та ескалація. Чого чекати від Путіна на 9 травня
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Війна, мобілізація та ескалація. Чого чекати від Путіна на 9 травня