В Одессе на взятке задержали ревизора-инспектора налоговой

Инспектор налоговой требовал 1000 долларов с частного предпринимателя

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в пятницу, 27 июля, разоблачили на взятке государственного ревизора-инспектора Главного управления Государственной фискальной службы в Одесской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как установили правоохранители, чиновник требовал от руководителя частного предприятия 1000 долларов. За эту сумму он обещал уменьшить штраф после проверок предприятия на соблюдение требований налогового и валютного законодательства.

"Оперативники СБУ задержали чиновника на одной из улиц Одессы во время получения всей суммы неправомерной выгоды", - отметили в пресс-центре, добавив, что задержание проводилось совместно с военной прокуратурой.

Возбуждено уголовное производство по факту получения должностным лицом крупной суммы взятки (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Также СБУ проводит обыски для установления других фактов незаконной деятельности инспектора налоговой.

Фото: задержание инспектора налоговой (ssu.gov.ua)

Напомним, военная прокуратура Харьковского гарнизона со склада операции Объединенных сил 25 июля 2018 года задержала на взятке офицера из сектора УВВБ "Восток" ГПС Украины. Офицер требовал с гражданина деньги за решение вопроса относительно трудоустройства к УВВБ "Восток".