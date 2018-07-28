У Запорізькій області викрили на хабарі майора поліції

Він вимагав 1 тис. доларів

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили на хабарі посадовця відділу контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи Управління превентивної діяльності Національної поліції у Запорізькій області. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Як зазначається, майор поліції вимагав тисячу доларів США за надання ліцензії на охоронну діяльність та дозволів на право зберігання і носіння зброї. Його затримали у службовому кабінеті під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.

Фото: затриманий

"У рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в Одесі на хабарі затримали державного ревізора-інспектора податкової.

Він вимагав від керівника приватного підприємства 1000 доларів. За цю суму ревізор обіцяв зменшити штраф після перевірок підприємства на дотримання вимог податкового та валютного законодавства. Оперативники СБУ затримали посадовця на одній з вулиць Одеси під час одержання всієї суми неправомірної вигоди