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В Запорожской области разоблачили ОПГ, участники которой выдавали себя за сотрудников СБУ

НовостиПроисшествия    07.06.2018 - 17:55
Фото: задержание злоумышленника (ssu.gov.ua)
Фото: задержание злоумышленника (ssu.gov.ua)

Злоумышленники под видом представителей СБУ занимались вымогательством у частных предпринимателей

В Запорожской области разоблачили организованную преступную группировку (ОПГ), участники которой выдавали себя за сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Запорожской области организованную преступную группировку, участники которой под видом представителей СБУ занимались вымогательством у частных предпринимателей региона", - говорится в сообщении.

Как сообщается, банду возглавил ранее судимый местный житель. Злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации после которых, представляясь сотрудниками СБУ, требовали от потерпевших деньги за "решение" инцидента.

Правоохранители задокументировали факт вымогательства у местного предпринимателя 80 тысяч долларов. Также правоохранители задокументировали получение рэкетирами 65 тысяч долларов.

Двух участников банды задержали на одной из центральных улиц Мелитополя. В ходе обысков по месту жительства участников банды было изъято автоматическое оружие и боеприпасы к нему.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении. В рамках открытого уголовного производства по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия по розыску двух других злоумышленников.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ задержала на взятке двух руководителей ГСЧС в Киеве.

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Теги публикации: Служба безопасности Украины, Организованная преступная группировка, Запорожская область  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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