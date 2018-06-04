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Интервью

СБУ задержала на взятке двух руководителей ГСЧС в Киеве

НовостиПроисшествия    04.06.2018 - 16:53
Фото: иллюстративное фото (РБК-Украина)
Фото: иллюстративное фото (РБК-Украина)

Чиновники осуществили подделку документов по фиктивной утилизации автомобиля ЗИЛ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали на взятке двух должностных лиц столичного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ совместно с Генеральной прокуратурой Украины разоблачили на взятке руководителей двух управлений ГСЧС в городе Киеве", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что двое полковников службы гражданской защиты, нарушая установленный порядок реализации списанного транспорта, осуществили подделку документов по фиктивной утилизации автомобиля ЗИЛ.

Отмечается, что авто чиновники планировали незаконно продать по цене металлолома третьему лицу. При этом разницу между суммой "продажи" и рыночной стоимости автотранспорта в размере 125 тысяч гривен злоумышленники требовали за руководителя одного из районных подразделений ГСЧС столицы, на балансе которого находится техника.

Оперативники спецслужбы задержали обоих должностных лиц на рабочих местах во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос относительно избрания меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по части третьей ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что чиновника Государственной фискальной службы в Киевской области разоблачили правоохранители на взятке.

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Теги публикации: Киев, ГСЧС, взятка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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