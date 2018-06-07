В Запорізькій області викрили ОЗУ, учасники якого видавали себе за співробітників СБУ

Зловмисники під виглядом представників СБУ займалися вимаганням у приватних підприємців

В Запорізькій області викрили організоване злочинне угруповання (ОЗУ), учасники якого видавали себе за співробітників Служби безпеки України (СБУ). Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

"Співробітники Служби безпеки України викрили у Запорізькій області організоване злочинне угруповання, учасники якого під виглядом представників СБУ займалися вимаганням у приватних підприємців регіону", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, банду очолив раніше судимий місцевий житель. Зловмисники створювали штучні конфліктні ситуації після яких, представляючись співробітниками СБУ, вимагали від потерпілих гроші за "вирішення" інциденту.

Правоохоронці задокументували факт вимагання з місцевого підприємця 80 тисяч доларів. Також правоохоронці задокументували отримання рекетирами 65 тисяч доларів.

Двох учасників банди було затримано на одній з центральних вулиць Мелітополя. У ході обшуків за місцем проживання учасників банди було вилучено автоматичну зброю та набої до неї.

Наразі вирішується питання про оголошення затриманим про підозру. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії щодо розшуку двох інших зловмисників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ затримала на хабарі двох керівників ДСНС в Києві.