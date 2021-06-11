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В Запорожской области разоблачили "горсовет", который призывал захватить власть

Автор: Мария Кучерявец

Правоохранители заблокировали попытку создания фейковой госструктуры "Гуляйпольский городской совет" в Запорожской области. Так называемый "горсовет" призывал граждан к массовым акциям и захвату действующей власти.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что инициатором оказался сторонник идеологии "псевдонародовластия".

Известно, что злоумышленники призывали к образованию силовых групп быстрого реагирования для захвата органов власти, правоохранительных и судебных структур.

Также агитировали местных жителей присоединиться к "движению" за проведения массовых акций, направленных на дестабилизацию общественно-политической ситуации в Украине.

По информации правоохранителей, для легализации полномочий участники провели собрание, на котором выбрали "мэра" и "депутатов".

Во время обысков правоохранители изъяли у фигурантов печати и штампы "органов местного самоуправления", протоколы собраний активистов, компьютерную технику и другие предметы и документы.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия.

Фото: правоохранители проводят обыски по месту преступления (npu.gov.ua)

Напомним, что СБУ прекратила деятельность группы, которая проводила агитацию среди граждан с призывом принять участие в "псевдовыборах" новых государственных органов.

Сторонники "восстановления СССР" пытались создать фейковые "народные советы" и "силовые структуры".

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