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У Запорізькій області викрили "міськраду", яка закликала захопити владу

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Запорізька область, П'ятниця 11 червня 2021 14:34
У Запорізькій області викрили "міськраду", яка закликала захопити владу Фото: у Запорізькій області СБУ заблокувала створення фейкової "міської ради" (npu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Правоохоронці заблокували спробу створення фейкового держутворення "Гуляйпільська міська рада" в Запорізькій області. Так звана "міськрада" закликала громадян до масових акцій та захоплення чинної влади.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що ініціатором виявився прибічник ідеології "псевдонародовладдя".

Відомо, що зловмисники закликали до утворення силових груп швидкого реагування для захоплення органів влади, правоохоронних та судових структур.

Також агітували місцевих мешканців приєднуватись до "руху" через проведення масових акцій, спрямованих на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в Україні.

За інформацією правоохоронців, для легалізації повноважень учасники провели збори, на яких обрали "міського голову" і "депутатів".

Під час обшуків правоохоронці вилучили у фігурантів печатки та штампи "органів місцевого самоврядування", протоколи зібрань активістів, комп'ютерну техніку та інші предмети та документи.

Наразі тривають слідчо-оперативні дії.

Фото: правоохоронці проводять обшуки за місцем злочину (npu.gov.ua)

Нагадаємо, що СБУ припинала діяльність групи, котра проводила агітацію серед громадян із закликом взяти участь у "псевдовиборах" нових державних органів.

Прихильники "відновлення СРСР" намагалися створити фейкові "народні ради" та "силові структури".

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