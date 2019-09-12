В Запорожской области пройдут антитеррористические учения СБУ

В городе Бердянске Запорожской области 13 и 14 сентября пройдет плановое тактико-специальное антитеррористическое учение, из-за чего на отдельных территориях возможно временное введение особого режима. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на помощник начальника управления СБУ в Запорожской области Сергей Левченко в Facebook.

По его словам, учения пройдут в максимально приближенных к реальным условиям.

"На протяжении 13-14 сентября 2019 года координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБ Украины в Запорожской области проведет плановое тактико-специальное антитеррористическое учение. Тренировка состоится на территории г. Бердянск в условиях максимально приближенных к реальным с использованием спецтехники и вооружения", - написал он.

В учениях примут участие подразделения Национальной полиции, ГСЧС, Государственной пограничной службы, представители органов власти и местного самоуправления.

"Во время мероприятий на отдельных территориях возможно временное введение особого режима, в том числе ограничение или запрет передвижения людей и движения транспортных средств, а также проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей и т.д.", - предупредил он.

Жителей и гостей региона призвали сохранять спокойствие в связи с сосредоточением в городе спецназовцев и с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам, должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что военнослужащие 13-го отдельного десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады и подразделение боевого обеспечения десантно-штурмовых войск вооруженных сил Украины примут участие в международных военных учениях Saber Junction - 2019, которые пройдут в Германии. Учения состоятся на американской базе JMRC.

Кроме того, 10 сентября Украина и НАТО договорились о совместном реформировании украинской армии. Также стороны обсудили возможные совместные действия, направленные на усиление безопасности в регионе Черного моря.