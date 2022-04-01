Прошел еще один обмен пленными: Украина забрала почти 90 военных

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил об обмене пленными. По его словам, Украина вернула почти 90 своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кирилла Тимошенко в Telegram-канале.
"Только что произошел обмен пленными. 86 украинских военных, в том числе 15 женщин, уже в безопасности", - сказал Тимошенко.
Напомним, первый обмен пленными Украина и Россия провели 24 марта, тогда домой вернулись 10 украинских защитников.
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