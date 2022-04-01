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Прошел еще один обмен пленными: Украина забрала почти 90 военных

Фото: Кирилл Тимошенко (facebook.com kirill timoshenko)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил об обмене пленными. По его словам, Украина вернула почти 90 своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кирилла Тимошенко в Telegram-канале.

"Только что произошел обмен пленными. 86 украинских военных, в том числе 15 женщин, уже в безопасности", - сказал Тимошенко.

Напомним, первый обмен пленными Украина и Россия провели 24 марта, тогда домой вернулись 10 украинских защитников.

Война России против Украины идет 37-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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