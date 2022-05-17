ru ua
Вт, 17 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Запорожской области открыли "зеленый коридор" для выезда на временно оккупированную территорию

Новина українською →
Запорожская область, Вторник 17 мая 2022 11:51
В Запорожской области открыли "зеленый коридор" для выезда на временно оккупированную территорию Фото: военные открыли "зеленый" коридор в Запорожской области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 17 мая, в Запорожской области открыли "зеленый коридор" для выезда граждан на временно оккупированные территории. Коридор будет работать с 11:30 до 16:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Запорожской ОВА в Telegram.

"С 11.30 до 16.00 открываем зеленый коридор для граждан, изъявивших желание выехать на территорию подконтрольную противнику, в районе с. Каменское", - говорится в сообщении.

В ОВА подчеркнули, что в случае изменения ситуации в безопасности коридор будет закрыт.

Напомним, по данным местных властей, в захваченных районах Запорожской области оккупанты похитили 271 человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
эвакуация Запорожская область Война России против Украины
NEWS
ЕК получила все ответы, готовит выводы по заявке на вступление Украины, - Варгели
ЕК получила все ответы, готовит выводы по заявке на вступление Украины, - Варгели
DAILY
"Готовы встречать русских, добро пожаловать, перестреляем всех". Репортаж из военной Одессы
Владислав Красинский, Ростислав Шаправский "Готовы встречать русских, добро пожаловать, перестреляем всех". Репортаж из военной Одессы