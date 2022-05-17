В Запорожской области открыли "зеленый коридор" для выезда на временно оккупированную территорию
Фото: военные открыли "зеленый" коридор в Запорожской области (Getty Images)
Во вторник, 17 мая, в Запорожской области открыли "зеленый коридор" для выезда граждан на временно оккупированные территории. Коридор будет работать с 11:30 до 16:00.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Запорожской ОВА в Telegram.
"С 11.30 до 16.00 открываем зеленый коридор для граждан, изъявивших желание выехать на территорию подконтрольную противнику, в районе с. Каменское", - говорится в сообщении.
В ОВА подчеркнули, что в случае изменения ситуации в безопасности коридор будет закрыт.
Напомним, по данным местных властей, в захваченных районах Запорожской области оккупанты похитили 271 человека.
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