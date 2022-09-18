UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Запорожской области оккупанты заявляют, что "выдворили в Украину" четырех патриотов

Фото: оккупанты заявили, что "отправили в Украину" четырех патриотов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в Запорожской области заявляют, что "выдворили в Украину" четырех человек, которые якобы вели подрывную деятельность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РИА Новости".

"В субботу с территории Запорожской области были выдворены четыре человека, которые вели проукраинскую пропаганду, способствовали срыву учебного процесса в школах Мелитопольского района, а также препятствовали работе граждан с ВГА", - говорится в сообщении оккупантов.

В оккупационной администрации заявили, что "неблагонадежные граждане" якобы организовывали антироссийские митинги и финансировали проукраинские СМИ.

Пропагандисты сообщают, что четырех украинцев доставили до блокпоста и отправили пешком на подконтрольную Украине территорию.

Напомним, в оккупированном Бердянске (Запорожская область) погиб "заместитель мэра" и его супруга. Коллаборантка занималась организацией "референдума".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская областьОккупированные территорииВойна в Украине