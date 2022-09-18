В Запорожской области оккупанты заявляют, что "выдворили в Украину" четырех патриотов

Российские оккупанты в Запорожской области заявляют, что "выдворили в Украину" четырех человек, которые якобы вели подрывную деятельность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РИА Новости" .

"В субботу с территории Запорожской области были выдворены четыре человека, которые вели проукраинскую пропаганду, способствовали срыву учебного процесса в школах Мелитопольского района, а также препятствовали работе граждан с ВГА", - говорится в сообщении оккупантов.

В оккупационной администрации заявили, что "неблагонадежные граждане" якобы организовывали антироссийские митинги и финансировали проукраинские СМИ.

Пропагандисты сообщают, что четырех украинцев доставили до блокпоста и отправили пешком на подконтрольную Украине территорию.