У Запорізькій області окупанти заявляють, що "видворили в Україну" чотирьох патріотів

Російські окупанти в Запорізькій області заявляють, що "видворили в Україну" чотирьох людей, які нібито вели підривну діяльність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "РИА Новости" .

"У суботу з території Запорізької області було видворено чотирьох осіб, які вели проукраїнську пропаганду, сприяли зриву навчального процесу в школах Мелітопольського району, а також перешкоджали роботі громадян із ВДА", - йдеться у повідомленні окупантів.

В окупаційної адміністрації заявили, що "неблагонадійні громадяни" нібито організовували антиросійські мітинги та фінансували проукраїнські ЗМІ.

Пропагандисти повідомляють, що чотирьох українців доправили до блокпоста та відправили пішки на підконтрольну Україні територію.