У Запорізькій області окупанти змушують навчати дітей за російською програмою, - Денісова

У одній з окупованих громад Запоріжжя росіяни погрозами змушують вчителів з 2 травня відновити навчання за російською програмою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноважену Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову .

За словами чиновниці, з метою уникнення співпраці з ворогом кілька десятків освітян були змушені звільнитися.

Однак так звана «начальник відділу освіти селищної ради», яка пішла на співпрацю з загарбниками, погрозами та шантажем вимагає від вчителів вийти на роботу. У розмовах з батьками вона погрожує позбавити випускників атестату про середню освіту.

Освітянам також «наказано» готувати у школах «свято» до 9 травня за всіма канонами російської пропаганди.