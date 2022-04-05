В Запорожской области оккупанты захватили и заминировали больницу: в ней раненные военные РФ

В городе Пологи Запорожской области оккупанты захватили и заминировали районную больницу. При этом в медучреждении сейчас находятся раненые российские военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОГА в Telegram.

"Во временно оккупированном городе Пологи оккупанты захватили и заминировали внутреннюю территорию центральной районной больницы. Медицинскому персоналу и пациентам запретили возвращаться в учреждение. Интересно, что в помещении больницы остались раненые российские военные", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 41 день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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