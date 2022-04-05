У Запорізькій області окупанти захопили та замінували лікарню: в ній поранені військові РФ

У місті Пологи Запорізької області окупанти захопили та замінували районну лікарню. При цьому в медзакладі зараз перебувають поранені російські військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОДА в Telegram.

"У тимчасово окупованому місті Пологи окупанти захопили та замінували внутрішню територію центральної районної лікарні. Медичному персоналу та пацієнтам заборонили повертатись до закладу. Цікаво, що в приміщенні лікарні залишились поранені російські військові", - йдеться в повідомленні.

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